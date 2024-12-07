Роналду забил 80-й гол за «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отпраздновал 80-й гол за клуб.

Португалец поразил ворота «Аль-Иттихада» в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии, но не помог своей команде избежать поражения – 1:2. В активе Роналду теперь 80 забитых мячей в цветах «Аль-Насра» во всех турнирах – для достижения этого показателя звёздному форварду хватило всего 89 поединков.

Криштиану Роналду делит вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша саудовской лиги с Каримом Бензема – оба отличились по десять раз. Выше экс-игроков мадридского «Реала» располагается только Александар Митрович из «Аль-Хиляля» – у него 12 мячей.