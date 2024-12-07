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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема высказался о Роналду

07 Декабря 2024 • 00:36 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил на вопрос о Криштиану Роналду после матча с «Аль-Насром».

Француз открыл счёт на 55-й минуте поединка чемпионата Саудовской Аравии, а уже спустя две минуты португалец установил на табло равенство. Судьба встречи решилась в компенсированное время, когда Стивен Бергвейн забил победный гол «Аль-Иттихада».

«Приятно снова видеть Криштиану, – делится мыслями Бензема, которого цитирует Madrid Xtra. – Мы прошли долгий путь вместе. Мы провели девять лет в «Реале», где забивали голы и выигрывали трофеи», – сказал 36-летний экс-форвард «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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