Бензема высказался о Роналду

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил на вопрос о Криштиану Роналду после матча с «Аль-Насром».

Француз открыл счёт на 55-й минуте поединка чемпионата Саудовской Аравии, а уже спустя две минуты португалец установил на табло равенство. Судьба встречи решилась в компенсированное время, когда Стивен Бергвейн забил победный гол «Аль-Иттихада».

«Приятно снова видеть Криштиану, – делится мыслями Бензема, которого цитирует Madrid Xtra. – Мы прошли долгий путь вместе. Мы провели девять лет в «Реале», где забивали голы и выигрывали трофеи», – сказал 36-летний экс-форвард «сливочных».