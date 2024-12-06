Роналду сделал заявление после поражения

В пятницу «Аль-Наср» проводил матч против «Аль-Иттихада», лидирующего в турнирной таблице саудовской лиги. Криштиану Роналду смог забить и обновить мировой рекорд по количеству голов. Впрочем, «Аль-Наср» потерпел поражение со счётом 1:2.

После игры 39-летний Роналду сделал в социальных сетях публикацию. Она представляет собой командное фото «Аль-Насра» и короткий текст.

«Мы вернёмся сильнее», - говорится в заявлении Роналду.

Теперь от лидирующего «Аль-Иттихада» «Аль-Наср» отстаёт на 11 очков. Стоит сказать, что действующий контракт Роналду с саудовским клубом рассчитан до завершения сезона 2024/2025.