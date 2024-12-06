Победа над «Аль-Насром» стала одиннадцатой подряд для «Аль-Иттихада»

Вечером пятницы «Аль-Иттихад» смог обыграть дома «Аль-Наср» из Эр-Рияда - 2:1. Любопытно, что для команды хозяев эта виктория стала аж одиннадцатой подряд.

Так, победная серия «Аль-Иттихада» продолжается аж с 25 сентября. Более того, в последних семи матчах во всех турнирах «Аль-Иттихад» получил всего лишь один пропущенный мяч в свои ворота – от Криштиану Роналду вечером 6 декабря.

В турнирной таблице благодаря своей безумной победной серии «Аль-Иттихад» прямо сейчас идёт на первом месте с 36 баллами. Отрыв от второго места без учёта игры занимающего его «Аль-Хиляля» - пять баллов.

Роналду просто забил, а Бензема забил и победил