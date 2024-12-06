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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду просто забил, а Бензема забил и победил: «Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду» и отстал от него на 11 очков

06 Декабря 2024 • 21:57 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

Наверное, это был для «Аль-Насра» последний шанс зацепиться за чемпионскую гонку – очный матч с лидером таблицы «Аль-Иттихадом». Дальше – примерно месячная пауза в Про-лиге.

Протокол игры  
Аль-Иттихад Джидда2:1Аль-Наср Эр-Рияд
(1:0) Бензема Карим55'  
  57'Роналду Криштиану (1:1)
(2:1) Бергвейн Стевен90'  
Райкович ПредрагАль-Шанкити Муханнад 84' (Аль-Сагурк Фаваз ( 84') Данилу Перейра  59'Кадеш ХасанМитай МариоКанте Н'ГолоФабиньо ЭнрикеАль-Абуд Абдулрахман 46' (Аль-Амри Абдулела ( 46') Ауа УссемБергвейн Стевен  64' 90' (Аль-Шехри Салех ( 90') Бензема Карим  67'
Запасные: Хавсави АбдалеллаАльгамди АхмедАль-Гамди ХамедАль-Махасне МохаммедАль-Нашри АуадФакихи Муат Абдулазиз
Бенто КрепскиАль-Ганам Султан  42'Симакан МохамедЛапорт Эмерик  60'Аль-Бушайль НавафАль-Хайбари Абдулла 90' (Маран Мохаммад ( 90') Брозович Марсело  24'Габриэл Анжело 72' (Гариб Абдуррахман ( 72') Отавио Эдмилсон  67'Мане СадиоРоналду Криштиану
Запасные: Аль-Акиди НавафАлаа Наджар РахидАль-Фатил Мохаммед IIАль-Наджи СалемАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Хассан АлиАлавжами Али
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«Аль-Наср» уже вылетел из Кубка Короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в целом неплохо выступает на общем этапе Элитной Лиги чемпионов АФК. «Аль-Наср» не поедет на клубный чемпионат мира в следующем году. «Аль-Наср» перед отчётным матчем отставал от «Аль-Иттихада» на восемь очков. Это роспись того, что может и чего не может выиграть Криштиану Роналду со своим клубом в нынешнем сезоне.

В случае поражения от «Аль-Иттихада» команда Стефано Пиоли отсала бы от него на одиннадцать очков. То есть был бы практически поставлен крест на золотых надеждах «рыцаря Неджда» в чемпионате. С другой стороны, «Аль-Иттихад» не такой неудобный соперник для «Аль-Насра», как «Аль-Хиляль». В прошлом сезоне, например, «Аль-Наср» выиграл у «Аль-Иттихада» в весёлых матчах дважды – 5:2 и 4:2.

«Тигры» летом обновились. Бензема остался, но его окружение во многом поменялось, а вести эту банду к большому будущему был призван Лоран Блан. К игре с «Аль-Насром» «Аль-Иттихад» подходил с десятиматчевой победной серией в официальных матчах. Налицо стремление «Аль-Иттихада» быть как «Аль-Хиляль». А вот «Аль-Наср» предыдущий матч проиграл – в ЛЧ АФК катарскому «Аль-Садду».

Команды особо не баловали болельщиков моментами в первом тайме. Канте справа отпасовал на аль-Абуду, который замешкался в чужой штрафной и потерял мяч. Бензема стал дельно подключаться к атакам хозяев в районе двадцатой минуты. Взял на себя Карим удар по чужим воротам не попал в створ. Чуть позже Бензема отправил пас на Бергвейна, проткнувшего мяч в сетку, но офсайд был у Карима.

Ещё издали Бензема не пробил мяч в левый угол сквозь Бенто, не хватило точности Бергвейну. У гостей аль-Бушайль прокинул пас с левого края вратарской, однако Роналду не бросился опережать Митая и не подоспел на мяч. Позволили хозяева неплохо так прогуляться по их штрафной площади Мане, но без серьёзных последствий. «Тигры» активизировались к перерыву и ушли на него при нулевом счёте.

Голевой обмен состоялся на подходе к часовой отметке игры. Оборона «Аль-Насра» осталась не у дел, когда аль-Шанкити прострелил справа, а Бензема спокойно поразил левый угол (1:0). Повезло визитёрам симметрично ответить быстро. Фабиньо, прерывая прострел слева от Отавио, выложил мяч на Анжело, с чьим ударом справился Райкович. Но Габриэл подхватил отскок и покатил на Роналду, который всё и порешал в рамках эпизода (1:1).

«Аль-Наср» вроде нормально держался в гостях у фаворита. Казалось, коллектив Пиоли был даже ближе к победе. Но Криштиану не говорил больше веских слов, и его команда, конечно же, проиграла. В концовке «Аль-Иттихад» прибавил – и не зря. Данилу Перейра отдал вперёд на Митая, который снабдил Бергвейна, а тот с левого полуфланга вкрутил мяч в дальний угол (2:1).

Шансы «Аль-Насра» не выиграть чемпионат Саудовской Аравии подобрались к ста процентам. Восемь очков отставания от «Аль-Иттихада» превратились в одиннадцать. После тринадцатого тура чемпионат Саудовской Аравии станет на паузу, возвращение в январе будет.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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