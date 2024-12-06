В пятницу вечером в чемпионате Саудовской Аравии проходит большой матч – лидирующий «Аль-Иттихад» играет против «Аль-Насра». По ходу второго тайма команды быстро обменялись голами, причём авторами результативных ударов стали экс-игроки «Реала» – сначала забил Карим Бензема, а затем и Криштиану Роналду.

Как следствие, Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по количеству голов – на счету звёздного форварда 916 голов. Отметка в тысячу голов за карьеру стала ещё ближе к звёздному португальцу.

Следить за матчем между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.