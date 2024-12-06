Роналду – в старте «Аль-Насра» на битву с лидером чемпионата Саудовской Аравии

Вечером пятницы «Аль-Наср» Криштиану Роналду ждёт непростой поединок с «Аль-Иттихадом». Соперник коллектива Роналду – лидер турнирной таблицы в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Звёздный португалец попал в стартовый состав своей команды.

Также в состав «Аль-Насра» попали и другие звёздные игроки – это хорват Марсело Брозович, сенегалец Садио Мане, в линии обороны своё место занял Эмерик Лапорт.

Карим Бензема и Н’Голо Канте – в старте «Аль-Иттихада» на пятничную игру.

Текстовую трансляцию матча первой и третьей команд чемпионата Саудовской Аравии проведёт наш портал. Старт – в 20:00 по Москве.