Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Хиляль» принял решение по Неймару

03 Декабря 2024 • 15:19 Комментировать

Бразильский форвард Неймар останется в «Аль-Хиляле» до завершения сезона-2024/2025. Об этом рапортуют журналисты Marca.

Согласно сведениям источника, саудовский клуб решил включить звездного нападающего в заявку команды на вторую половину нынешней игровой кампании. Неймар займет место центрального защитника Калиду Кулибали, которого выставит на продажу.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Неймар не сыграл ни одного матча. Бразилец пропустил около года из-за повреждения крестообразных связок колена. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Бензема догнал Роналду по количеству голов Флик – о поражении «Барселоны»: «Я уже говорил, что не собираюсь оправдываться» Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб
Спортивные новости
Дрозд поделился ожиданиями от реванша между Биволом и Бетербиевым Янчук высказался по поводу открытия корта во Франции в честь Медведева «Спартак» в результативном матче КХЛ по буллитам победил «Автомобилист» «Салават Юлаев» без проблем переиграл «Трактор» в матче КХЛ «Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Декабря
15:19 · Саудовская Аравия
«Аль-Хиляль» принял решение по Неймару
11:51 · Англия. Премьер-лига
Клубы из Саудовской Аравии интересуются Нкунку
02 Декабря
22:25 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ готовы вернуть Тони из Саудовской Аравии слухи
21:47 · Испания. Ла Лига
«Реал» отпустит Винисиуса только при одном условии 1 слухи
18:56 · Саудовская Аравия
Роналду проиграл 1 миллион долларов болельщику 1
18:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне выберет между двумя вариантами по будущему слухи
11:24 · Англия. Премьер-лига
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён 18
30 Ноября
23:45 · Саудовская Аравия
Бензема достиг отметки в 700 результативных действий
19:37 · Саудовская Аравия
Бензема догнал Роналду по количеству голов 4
17:27 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Сити» могут побороться за игрока из лиги Роналду слухи
11:42 · Испания. Ла Лига
Анчелотти выбрал нового игрока в «Реал»
29 Ноября
20:27 · Саудовская Аравия
Роналду сделал заявление после второго дубля подряд 4
19:27 · Саудовская Аравия
Роналду оформил дубль и достиг отметки в 915 голов в карьере 3
18:05 · Саудовская Аравия
Роналду снова забил – 1000 голов стали ближе
10:56 · Англия. Премьер-лига
Роналду, Месси и Ямаль претендуют на престижную награду ФИФА 1
28 Ноября
23:39 · Англия. Премьер-лига
В Саудовской Аравии готовы платить Салаху больше, чем Роналду слухи
27 Ноября
13:49 · Саудовская Аравия
Роналду ответил на слова Илона Маска 3
26 Ноября
06:28 · Лига чемпионов АФК
Роналду забил 450 голов после 30-летия
00:35 · Лига чемпионов АФК
Роналду обошёл Месси, в 13-й раз в карьере забив 40 голов за год 1
25 Ноября
15:53 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб, куда Салах может уйти из «Ливерпуля»
09:58 · Саудовская Аравия
Неймар может сменить команду
01:02 · Испания. Ла Лига
Форвард «Барселоны» интересен двум саудовским клубам слухи
24 Ноября
17:59 · Саудовская Аравия
Косметолог подал в суд на Роналду – названа причина 3
14:09 · Турция
Моуринью прокомментировал возможный трансфер Роналду 1
23 Ноября
00:24 · Саудовская Аравия
Экс-капитан «Реала» Начо прокомментировал встречу с Роналду в Саудовской Аравии
Все новости