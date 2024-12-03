«Аль-Хиляль» принял решение по Неймару

Бразильский форвард Неймар останется в «Аль-Хиляле» до завершения сезона-2024/2025. Об этом рапортуют журналисты Marca.

Согласно сведениям источника, саудовский клуб решил включить звездного нападающего в заявку команды на вторую половину нынешней игровой кампании. Неймар займет место центрального защитника Калиду Кулибали, которого выставит на продажу.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Неймар не сыграл ни одного матча. Бразилец пропустил около года из-за повреждения крестообразных связок колена. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.