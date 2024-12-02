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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду проиграл 1 миллион долларов болельщику

02 Декабря 2024 • 18:56 Комментировать

На канале самого популярного блогера в YouTube MrBeast разыгрывался 1 миллион долларов. Болельщик по имени Халид стал гостем программы и сразился с Криштиану Роналду в попаданиях по мишеням.

Пять мишеней висели на перекладине, а Роналду и Халид наносили удары с линии штрафной площади по очереди. По правилам побеждал тот, кто первым попадал в три мишени. При этом после попадания одна из мишеней, куда попал мяч, убиралась.

Перед началом соревнования Халид оценил свои шансы в 50%, и Роналду похвалил парня. «Мне нравится его уверенность», - сказал Криштиану.

В итоге Халид смог попасть в три мишени и выиграть 1 миллион долларов. Роналду не попал ни разу, но пробивал рядом с целями. Не исключено, что Криштиану, хоть он по жизни и является максималистом, на этот раз слегка поддавался. Португалец по ходу соревнования всё время поддерживал Халида и говорил, что верит в него.

«Я горжусь тобой, мой друг», - сказал Роналду, после чего Халид получил миллион.

Роналду сделал заявление после второго дубля подряд

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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