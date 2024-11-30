Бензема догнал Роналду по количеству голов

В субботу «Аль-Иттихад» с крупным счётом 4:0 обыграл в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттифак». Автором одного из голов стал звёздный нападающий Карим Бензема, известный главным образом по выступлениям за «Реал».

Таким образом, Бензема догнал Роналду на втором месте в гонке бомбардиров текущего чемпионата Саудовской Аравии. На счету француза и португальца по 9 голов. Больше наколотил только Александар Митрович из «Аль-Хиляля» - у него 12 голов.

Напомним, что Криштиану Роналду в пятницу оформил дубль. Всего у португальца 915 голов в футбольной карьере. Больше не забил никто.