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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема догнал Роналду по количеству голов

30 Ноября 2024 • 19:37 Комментировать (2)
Аль-Иттифак
0:4
Аль-Иттихад Джидда

В субботу «Аль-Иттихад» с крупным счётом 4:0 обыграл в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттифак». Автором одного из голов стал звёздный нападающий Карим Бензема, известный главным образом по выступлениям за «Реал».

Таким образом, Бензема догнал Роналду на втором месте в гонке бомбардиров текущего чемпионата Саудовской Аравии. На счету француза и португальца по 9 голов. Больше наколотил только Александар Митрович из «Аль-Хиляля» - у него 12 голов.

Напомним, что Криштиану Роналду в пятницу оформил дубль. Всего у португальца 915 голов в футбольной карьере. Больше не забил никто.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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ARTUR
30 Ноября 2024 в 19:53
Митоичь или Бенз забьют даже если по 100 каждый а дрищ так и останется с 9 -тью , то о них всеравно писать не будут , а если напишут , то обязателно всунут сколько осталось дрищу до 1000 -ГО гола
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andi
30 Ноября 2024 в 20:39
Артурчик! Дрыщь это ты.Научись уважать мастеров футбола как у тебя написано в личке.
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