Роналду сделал заявление после второго дубля подряд

Последняя неделя осени получилась успешной для Криштиану Роналду. Звёздный форвард оформил дубли в матчах «Аль-Насра» против «Аль-Гарафы» (победа 3:1 в Лиге чемпионов АФК) и «Дамака» (победа 2:0 в саудовской лиге).

Когда Роналду проводит успешный матч, он делает публикацию в социальных сетях уже вскоре после финального свистка. Так получилось и на этот раз.

«3 очка, 2 гола, и мы продолжаем путь!» - написал Роналду в своём заявлении.

На счету 39-летнего Криштиану Роналду сейчас уже 915 голов за карьеру. Ранее португалец не один раз говорил о своём желании достичь отметки в 1000 голов.