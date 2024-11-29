Дубль Роналду и позитивный сценарий для «Аль-Насра»: Команда Криштиану одолела «Дамак»

Спустя четыре дня после лигочемпионского матча «Аль-Наср» в рамках чемпионата Саудовской Аравии принимал единственную команду Премьер-лиги, у которой нет в названии приставки «Аль-».

Прошлый сезон мало чему научил «Аль-Наср». «Рыцарь Неджда» не смог воспользоваться своим опытом годичной давности и опять отпустил «Аль-Хиляль» в таблице чемпионата достаточно далеко. Ну и не только его – ещё «Аль-Иттихад». Вот что мешало «Аль-Насру» обыграть в одиннадцатом туре дома «Аль-Кадисию», ведя по ходу матча 1:0? Вот только не надо говорить, что российский арбитр Сергей Иванов…

«Аль-Наср» проиграл тот матч 1:2, после чего развеялся в Элитной Лиге чемпионов АФК, где отвесил крупное поражение на выезде катарской «Аль-Гарафе». Теперь «Аль-Наср» в Про-лиге играл в Эр-Рияде с середняком «Дамаком».

Открыли бы хозяева счёт в первой десятиминутке, если бы подхвативший мяч Габриэл Анжело попал в правый угол. А так – хозяева распечатали чужие ворота с пенальти. На пятнадцатой минуте аль-Бушайль навесил слева, Отавио пробил головой, и мяч нашёл руку Чафая. Исполняя назначенный пенальти, Роналду притормозил и отправил мяч в ворота с лёгким рикошетом от левой штанги. Бохари не дотянулся, прыгнув куда нужно.

Гости быстро организовали ответный момент с игры. Н’Куду слева от чужих ворот прокинул мяч вперёд мимо Симакана и пробил низом с острого угла – Бенто отвёл угрозу. Вскоре хозяева воспользовались тем, что гости настроились на атаку, и провели опасный контрвыпад. Роналду не пожадничал и поделился мячом с Габриэлом Анжело, а тот с правого полуфланга сделал подсечку мимо дальнего угла створа.

Потом был угловой у «Аль-Насра» на правом фланге, после его подачи Симакан скинул мяч под удар аль-Фатилу, зарядившему из пределов штрафной левее створа. На последней минуте первого получаса игры аль-Ганам подработал отскок и пробил поверх створа. Спустя три минуты Анжело ударил привычным образом – рядом с дальней штангой. На этот раз из зоны левого инсайда.

Роналду пяткой вывел один на один Мане, тот не переиграл низом Бохари. Позже Мане заработал штрафной удар, с которого Роналду несильно поразил стенку. В конце первого тайма гости устроили нешуточно давление на ворота хозяев, но те выстояли. Н’Куду слева не попал в дальний угол (или прострелил безадресно). Бывший «железнодорожник» Камано дальним ударом пробил по позиции Бенто.

На старте второго тайма «Дамак» тоже был весьма активен, но ситуацию визитёрам испортило удаление Бедране, грубо на фланге подкатившегося против Симакана. В большинстве «Аль-Наср» сразу забрал инициативу. Не то чтобы он обрушил шквал атак на чужие ворота, но контроля игры у хозяева явно прибавилось. После вброса аута с правого фланга Брозович закинул к дальнему углу вратарской, и Роналду ногой в падении направил мяч мимо ближнего угла.

Пиоли выпустил оправившегося от травмы Талиску, но следующий гол «Аль-Насра» забил не Андерсон, а Криштиану. На 80-й минуте аль-Бушайль вспахал левую часть штрафной «Дамака» и выкатил на Роналду, в касание загнавшего мяч в цель. Дубль Криштиану принёс «Аль-Насру» уверенную по счёту победу. Как по игре? Будь «Дамак» почётче в атаке и если бы не красная карточка, могло завершиться и как в предыдущем туре с «Аль-Кадисией», где «Аль-Наср» проиграл 1:2.

Кирилл Иванцов