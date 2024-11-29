Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Дубль Роналду и позитивный сценарий для «Аль-Насра»: Команда Криштиану одолела «Дамак»

29 Ноября 2024 • 19:41 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
2:0
Дамак

Спустя четыре дня после лигочемпионского матча «Аль-Наср» в рамках чемпионата Саудовской Аравии принимал единственную команду Премьер-лиги, у которой нет в названии приставки «Аль-».

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд2:0Дамак
(1:0) Роналду Криштиану17'  
(2:0) Роналду Криштиану80'  
Бенто КрепскиАль-Ганам СултанСимакан Мохамед 69' (Гариб Абдуррахман ( 69') Аль-Фатил Мохаммед IIАль-Бушайль Наваф  75'Аль-Хайбари Абдулла 90' (Мухтар Али ( 90') Брозович Марсело 90' (Аль-Хассан Али ( 90') Габриэл Анжело 62' (Талиска Андерсон ( 62') Отавио ЭдмилсонМане Садио  26' 69' (Алавжами Али ( 69') Роналду Криштиану
Запасные: Маран МохаммадАль-Акиди НавафАлаа Наджар РахидКашиш Маджед
Бохари АминАль-Анази Дхари  76' 81' (Аль-Немер Мешари ( 81'  90') Бедране Абделькадер  56'Чафай ФарукСануси Альхусави  36' 62' (Аль-Рашиди Нур ( 62') Мохаммед ТарикФаллатах АйманН'Куду Жорж-КевинАль-Гамди Ахмед Хазза 59' (Алкхайбари Мохаммед ( 59') Камано Франсуа 82' (Аль‑Обайд Абдуррахман ( 82') Диалло Хабиб
Запасные: Ницэ ФлоринАль-Али Вахиб ТамерХариси АхмедАль-Могрен АбдуллаАль-Субиани Фейсал Исмаил
29 ноября. Стадион "Аль-Аввал Парк".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

Прошлый сезон мало чему научил «Аль-Наср». «Рыцарь Неджда» не смог воспользоваться своим опытом годичной давности и опять отпустил «Аль-Хиляль» в таблице чемпионата достаточно далеко. Ну и не только его – ещё «Аль-Иттихад». Вот что мешало «Аль-Насру» обыграть в одиннадцатом туре дома «Аль-Кадисию», ведя по ходу матча 1:0? Вот только не надо говорить, что российский арбитр Сергей Иванов…

«Аль-Наср» проиграл тот матч 1:2, после чего развеялся в Элитной Лиге чемпионов АФК, где отвесил крупное поражение на выезде катарской «Аль-Гарафе». Теперь «Аль-Наср» в Про-лиге играл в Эр-Рияде с середняком «Дамаком».

Открыли бы хозяева счёт в первой десятиминутке, если бы подхвативший мяч Габриэл Анжело попал в правый угол. А так – хозяева распечатали чужие ворота с пенальти. На пятнадцатой минуте аль-Бушайль навесил слева, Отавио пробил головой, и мяч нашёл руку Чафая. Исполняя назначенный пенальти, Роналду притормозил и отправил мяч в ворота с лёгким рикошетом от левой штанги. Бохари не дотянулся, прыгнув куда нужно.

Гости быстро организовали ответный момент с игры. Н’Куду слева от чужих ворот прокинул мяч вперёд мимо Симакана и пробил низом с острого угла – Бенто отвёл угрозу. Вскоре хозяева воспользовались тем, что гости настроились на атаку, и провели опасный контрвыпад. Роналду не пожадничал и поделился мячом с Габриэлом Анжело, а тот с правого полуфланга сделал подсечку мимо дальнего угла створа.

Потом был угловой у «Аль-Насра» на правом фланге, после его подачи Симакан скинул мяч под удар аль-Фатилу, зарядившему из пределов штрафной левее створа. На последней минуте первого получаса игры аль-Ганам подработал отскок и пробил поверх створа. Спустя три минуты Анжело ударил привычным образом – рядом с дальней штангой. На этот раз из зоны левого инсайда.

Роналду пяткой вывел один на один Мане, тот не переиграл низом Бохари. Позже Мане заработал штрафной удар, с которого Роналду несильно поразил стенку. В конце первого тайма гости устроили нешуточно давление на ворота хозяев, но те выстояли. Н’Куду слева не попал в дальний угол (или прострелил безадресно). Бывший «железнодорожник» Камано дальним ударом пробил по позиции Бенто.

На старте второго тайма «Дамак» тоже был весьма активен, но ситуацию визитёрам испортило удаление Бедране, грубо на фланге подкатившегося против Симакана. В большинстве «Аль-Наср» сразу забрал инициативу. Не то чтобы он обрушил шквал атак на чужие ворота, но контроля игры у хозяева явно прибавилось. После вброса аута с правого фланга Брозович закинул к дальнему углу вратарской, и Роналду ногой в падении направил мяч мимо ближнего угла.

Пиоли выпустил оправившегося от травмы Талиску, но следующий гол «Аль-Насра» забил не Андерсон, а Криштиану. На 80-й минуте аль-Бушайль вспахал левую часть штрафной «Дамака» и выкатил на Роналду, в касание загнавшего мяч в цель. Дубль Криштиану принёс «Аль-Насру» уверенную по счёту победу. Как по игре? Будь «Дамак» почётче в атаке и если бы не красная карточка, могло завершиться и как в предыдущем туре с «Аль-Кадисией», где «Аль-Наср» проиграл 1:2.

Кирилл Иванцов

👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Дамак Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
19:27
Роналду оформил дубль и достиг отметки в 915 голов в карьере 2
18:05
Роналду снова забил – 1000 голов стали ближе
10:15
Роналду и Россия: история любви с привкусом горечи
28 Ноября
15:50
Бесплатный прогноз и ставка на матч Аль-Наср — Дамак чемпионата Саудовской Аравии — 29 ноября 2024
25 Ноября
01:02
Форвард «Барселоны» интересен двум саудовским клубам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича Гвардиола сделал заявление после провала в Лиге чемпионов «Зенит» может упустить победу в чемпионате России, в команде серьёзные проблемы ​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе Роналду ответил на слова Илона Маска Тренер сборной России прокомментировал пропущенный гол Сафонова от «Баварии» Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Тренер дал совет Мичкову: «В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами» «Адмирал» по буллитам переиграл дома СКА «Вашингтон» без Овечкина сумел в гостях обыграть «Тампу» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Аль-Кадисия Эль-Хубар Аль-Кадисия Эль-Хубар
Аль-Халидж Аль-Халидж
1
0
Видео
Окончен
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак Дамак
2
0
1.24 6.00 9.60
Видео
59 мин
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
Аль-Вахда Мекка Аль-Вахда Мекка
0
0
1.22 6.30 9.50
Видео
30.11.24 в 16:20
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Видео
30.11.24 в 17:25
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Видео
30.11.24 в 20:00
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Ноября
20:27 · Саудовская Аравия
Роналду сделал заявление после второго дубля подряд
19:27 · Саудовская Аравия
Роналду оформил дубль и достиг отметки в 915 голов в карьере 2
18:05 · Саудовская Аравия
Роналду снова забил – 1000 голов стали ближе
10:56 · Англия. Премьер-лига
Роналду, Месси и Ямаль претендуют на престижную награду ФИФА 1
28 Ноября
23:39 · Англия. Премьер-лига
В Саудовской Аравии готовы платить Салаху больше, чем Роналду слухи
27 Ноября
13:49 · Саудовская Аравия
Роналду ответил на слова Илона Маска 3
26 Ноября
06:28 · Лига чемпионов АФК
Роналду забил 450 голов после 30-летия
00:35 · Лига чемпионов АФК
Роналду обошёл Месси, в 13-й раз в карьере забив 40 голов за год 1
25 Ноября
15:53 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб, куда Салах может уйти из «Ливерпуля»
09:58 · Саудовская Аравия
Неймар может сменить команду
01:02 · Испания. Ла Лига
Форвард «Барселоны» интересен двум саудовским клубам слухи
24 Ноября
17:59 · Саудовская Аравия
Косметолог подал в суд на Роналду – названа причина 3
14:09 · Турция
Моуринью прокомментировал возможный трансфер Роналду
23 Ноября
00:24 · Саудовская Аравия
Экс-капитан «Реала» Начо прокомментировал встречу с Роналду в Саудовской Аравии
22 Ноября
22:14 · Саудовская Аравия
Судья из России зафиксировал гол Роналду, но «Аль-Наср» проиграл
21:23 · Саудовская Аравия
Обамеянг забил клубу Роналду, у габонца лишь два матча без голов из последних восьми
20:39 · Саудовская Аравия
Роналду снова забил и стал ближе к 1000 голам за карьеру
19:10 · Саудовская Аравия
Роналду – в старте «Аль-Насра» на игру с «Аль-Кадисией»
15:43 · США. МЛС
Неймар в рекламе с Месси и Суаресом сделал намёк по будущему
08:19 · Турция
Клуб Криштиану Роналду хотел купить нападающего, но получил отказ
21 Ноября
21:35 · Саудовская Аравия
Неймар рассказал о главном потрясении в карьере
19:26 · Саудовская Аравия
Роналду оценил свой мировой рекорд в соцсетях 1
18:37 · Турция
Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера 1 слухи
18:22 · Саудовская Аравия
Роналду назвал рекорд, который не хочет побить 5
18:11 · Саудовская Аравия
Роналду ответил, может ли сыграть вместе с сыном 1
Все новости