Роналду оформил дубль и достиг отметки в 915 голов в карьере

Вечером пятницы форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал дубль в ворота «Дамака». Команды встречаются в рамках 12 тура чемпионата Саудовской Аравии.

На 80-й минуте встречи португалец получил отличную передачу от партнёра и расстрелял ворота соперников с семи-восьми метров – без шансов для голкипера. Свой первый гол в пятничной встрече Роналду оформил с 11-метрового удара.

Напомним, что второй гол в матче стал для Роналду 915-м в карьере. До 1000 забитых голов португальцу осталось 85 мячей.

Текстовая трансляция матча «Аль-Наср» - «Дамак» проходит на нашем портале. Близится концовка поединка.