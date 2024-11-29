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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду оформил дубль и достиг отметки в 915 голов в карьере

29 Ноября 2024 • 19:27 Комментировать (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
2:0
Дамак

Вечером пятницы форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал дубль в ворота «Дамака». Команды встречаются в рамках 12 тура чемпионата Саудовской Аравии.

На 80-й минуте встречи португалец получил отличную передачу от партнёра и расстрелял ворота соперников с семи-восьми метров – без шансов для голкипера. Свой первый гол в пятничной встрече Роналду оформил с 11-метрового удара.

Напомним, что второй гол в матче стал для Роналду 915-м в карьере. До 1000 забитых голов португальцу осталось 85 мячей.

Текстовая трансляция матча «Аль-Наср» - «Дамак» проходит на нашем портале. Близится концовка поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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Комментарии (2) Все комментарии
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andi
29 Ноября 2024 в 19:47
Молоток Рон.Ждем 1000-й.
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ингерман
29 Ноября 2024 в 19:40
ай красава кришти 👍🐪🐫
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