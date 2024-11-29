Роналду снова забил – 1000 голов стали ближе

В пятницу вечером в чемпионате Саудовской Аравии играют «Аль-Наср» и «Дамак». Счёт в этом матче был открыт на семнадцатой минуте, когда звёздный нападающий Криштиану Роналду реализовал пенальти.

В последнее время Роналду регулярно забивает, благодаря чему приближается к отметке в 1000 голов. После пятничного гола Криштиану может похвастаться 914 голами за карьеру.

Действующий контракт 39-летнего Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ранее в прессе писали о том, что в скором времени португалец продлит трудовое соглашение ещё как минимум на один сезон.