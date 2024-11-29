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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду снова забил – 1000 голов стали ближе

29 Ноября 2024 • 18:05 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
2:0
Дамак
1 1.23 X 6.10 2 9.50
2-й тайм

В пятницу вечером в чемпионате Саудовской Аравии играют «Аль-Наср» и «Дамак». Счёт в этом матче был открыт на семнадцатой минуте, когда звёздный нападающий Криштиану Роналду реализовал пенальти.

В последнее время Роналду регулярно забивает, благодаря чему приближается к отметке в 1000 голов. После пятничного гола Криштиану может похвастаться 914 голами за карьеру.

Действующий контракт 39-летнего Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ранее в прессе писали о том, что в скором времени португалец продлит трудовое соглашение ещё как минимум на один сезон.

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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД ДАМАК
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