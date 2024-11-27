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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду ответил на слова Илона Маска

27 Ноября 2024 • 13:49 Комментировать

Звездный форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на поздравление американского бизнесмена Илона Маска с победой в матче азиатской Лиги чемпионов.

«Рад, что вы нашли время для отличного соккера», - оставил сообщение 39-летний португальский нападающий в социальных сетях.

Напомним, что «Аль-Наср» отпраздновал гостевую победу над «Аль-Гарафой» со счетом 3:1. В прошедшей встрече Криштиану отметился двумя забитыми мячами.

За саудовскую команду Роналду выступает с начала 2023 года. Трудовое соглашение португальского нападающего с «Аль-Насром» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Илон Маск Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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