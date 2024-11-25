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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар может сменить команду

25 Ноября 2024 • 09:58 Комментировать

Отец бразильского нападающего Неймара высказался относительно будущего своего сына. В настоящий момент форвард представляет саудовский «Аль-Хиляль».

«Пока мы ничего не планировали. Будем смотреть, как развивается ситуация. У нас был план попасть в «Барселону». Остальное? Насчет «ПСЖ» могу сказать, что это была сумасшедшая идея. В какой-то момент мы поняли, что стоит уйти. То же самое происходит и в «Аль-Хиляле». Рынок в ожидании», - передает слова отца AS.

В текущем сезоне Неймар сыграл всего две встречи без голевых действий. Бразилец долгое время находился в лазарете из-за травмы колена.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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