Неймар может сменить команду

«Пока мы ничего не планировали. Будем смотреть, как развивается ситуация. У нас был план попасть в «Барселону». Остальное? Насчет «ПСЖ» могу сказать, что это была сумасшедшая идея. В какой-то момент мы поняли, что стоит уйти. То же самое происходит и в «Аль-Хиляле». Рынок в ожидании», - передает слова отца AS.