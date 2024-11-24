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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Косметолог подал в суд на Роналду – названа причина

24 Ноября 2024 • 17:59 Комментировать (1)

Косметолог Рошан Равиндран подал в суд на звёздного нападающего Криштиану Роналду. Как сообщает The Sun, специалист обратился в суд из-за неоплаченного счёта в размере 40 тысяч фунтов.

В заявлении говорится, что Равиндран работал на Роналду и на членов его семьи в клинике в Чешире. Специалист предоставлял свои услуги португальцу тогда, когда он представлял «Манчестер Юнайтед» в 2021 и 2022 годах.

Отмечается, что Рошан Равиндран специализируется на ботоксе, филлерах, уходе за кожей и подтяжке.

В настоящий момент 39-летний Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
24 Ноября 2024 в 18:01
Джорджине "работа" не понравилась.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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