Экс-капитан «Реала» Начо прокомментировал встречу с Роналду в Саудовской Аравии

Бывшие футболисты мадридского «Реала» Криштиану Роналду и Начо Фернандес сыграли друг против друга в Саудовской Аравии.

Португалец вывел «Аль-Наср» вперёд на 32-й минуте, но этого не хватило – «Аль-Кадисия» с Начо в составе ответила двумя голами и добилась волевой победы.

«Мы пережили вместе лучшее, что может быть в футболе, и меня мотивирует то, что сейчас я играю против тебя. Это особенный день. Удачи во всём, Криштиану, пример для каждого», – написал в социальных сетях испанский защитник.

Начо Фернандес перебрался из «Реала» в «Аль-Кадисию» летом нынешнего года. Криштиану Роналду покинул мадридский клуб в 2018 году, а в «Аль-Насре» оказался в начале 2023 года.