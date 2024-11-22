Судья из России зафиксировал гол Роналду, но «Аль-Наср» проиграл

В пятницу вечером в чемпионате Саудовской Аравии играли «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия». Эту игру обслуживала бригада арбитров из России, которую возглавлял Сергей Иванов. На 32-й минуте игры счёт открыл звёздный нападающий Криштиану Роналду. Впрочем, «Аль-Наср» в итоге не смог набрать очки. На 37-й минуте количество единиц на табло уравнял Хулиан Киньонес, а на 50-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Счёт 1:2 так и остался гореть на табло после финального свистка.
Для «Аль-Насра» это первое поражение в этом чемпионате Саудовской Аравии. В предыдущих десяти играх Криштиану Роналду и компания не уступали (шесть побед и четыре ничьи).
Протокол игры
|(1:0) Роналду Криштиану32'
|37'Киньонес Хулиан (1:1)
|50'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:2)
Бенто Крепски•Аль-Ганам Султан 65' (Яхья Айман ( 65' •Маран Мохаммад 70' 81') •Симакан Мохамед•Алавжами Али•Аль-Бушайль Наваф 87' (Хагави Саад ( 87' ) •Отавио Эдмилсон•Брозович Марсело•Гариб Абдуррахман•Габриэл Анжело 65' (Аль-Наджи Салем ( 65' ) •Мане Садио•Роналду Криштиану
Кастельс Коэн•Ахм Джехад 45' •Начо Фернандес•Альварес Гастон•Аль-Шамат Мохаммед 90' (Аль-Отман Абдулазиз ( 90' ) •Аль-Аммар Турки 76' (Альмена Икер ( 76' ) •Нандес Найтан 82' •Абдулла Хаззази Али•Пуэртас Кэмерон•Обамеянг Пьер-Эмерик 90' (Аль-Монассар Хусейн ( 90' ) •Киньонес Хулиан 66'
Сегодня. Стадион "Аль-Аввал Парк " .
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