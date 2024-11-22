Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Судья из России зафиксировал гол Роналду, но «Аль-Наср» проиграл

22 Ноября 2024 • 22:14 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
1:2
Аль-Кадисия Эль-Хубар
окончен

В пятницу вечером в чемпионате Саудовской Аравии играли «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия». Эту игру обслуживала бригада арбитров из России, которую возглавлял Сергей Иванов. На 32-й минуте игры счёт открыл звёздный нападающий Криштиану Роналду. Впрочем, «Аль-Наср» в итоге не смог набрать очки. На 37-й минуте количество единиц на табло уравнял Хулиан Киньонес, а на 50-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Счёт 1:2 так и остался гореть на табло после финального свистка.

Для «Аль-Насра» это первое поражение в этом чемпионате Саудовской Аравии. В предыдущих десяти играх Криштиану Роналду и компания не уступали (шесть побед и четыре ничьи).

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд1:2Аль-Кадисия Эль-Хубар
(1:0) Роналду Криштиану32'  
  37'Киньонес Хулиан (1:1)
  50'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:2)
Бенто КрепскиАль-Ганам Султан   65' (Яхья Айман (   65' Маран Мохаммад   70'   81') Симакан МохамедАлавжами АлиАль-Бушайль Наваф   87' (Хагави Саад (   87' ) Отавио ЭдмилсонБрозович МарселоГариб АбдуррахманГабриэл Анжело   65' (Аль-Наджи Салем (   65' ) Мане СадиоРоналду Криштиану
Запасные: Аль-Акиди НавафАль-Фатил Мохаммед IIАль-Хайбари АбдуллаАль-Хассан АлиМухтар Али
Кастельс КоэнАхм Джехад   45' Начо ФернандесАльварес ГастонАль-Шамат Мохаммед   90' (Аль-Отман Абдулазиз (   90' ) Аль-Аммар Турки   76' (Альмена Икер (   76' ) Нандес Найтан   82' Абдулла Хаззази АлиПуэртас КэмеронОбамеянг Пьер-Эмерик   90' (Аль-Монассар Хусейн (   90' ) Киньонес Хулиан   66'
Запасные: Кассар Али Аль АхмедАсири ХаитхамКассем МохаммедАльнаттар Хусейн ХасанAbdulrahman AldawsariАлавжани Касим
Сегодня. Стадион "Аль-Аввал Парк " .
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сергей Иванов Аль-Кадисия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Ноября
22:14
Судья из России зафиксировал гол Роналду, но «Аль-Наср» проиграл
21:23
Обамеянг забил клубу Роналду, у габонца лишь два матча без голов из последних восьми
21 Ноября
23:10
Прогноз на точный счёт матча Аль-Наср — Аль-Кадисия чемпионата Саудовской Аравии — 22 ноября 2024
17:27
Бесплатный прогноз и ставка на матч Аль-Наср — Аль-Кадисия чемпионата Саудовской Аравии
17 Ноября
02:51
«Реал» не ведёт переговоров по Лапорту
15 Ноября
04:46
Лапорт хочет перейти в «Реал», но есть серьёзная проблема
14 Ноября
02:12
Лапорт дал ответ на вопрос о переходе в «Реал» 1
13 Ноября
03:14
Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом 1
03 Ноября
04:53
Стало известно, какие клубы были готовы назначить Аморима до «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Джикии Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы В «Барселоне» приняли решение по Рафинье Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Клопп будет работать с французским клубом Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Раскрыты три трансферные цели «Спартака»
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису «Извини, Гном»: Ди Мария вспомнил, как бил Месси в «эль класико» Клуб АПЛ хочет купить звезду «Барселоны»
Спортивные новости
Терещенко - о травме Овечкина: Александр знает, что делать, физически он не просядет Рыбин — о драке Уилсона с игроком «Юты», который травмировал Овечкина: «Это его прямая работа» Рыбин — о травме Овечкина: «Надеюсь, что Саша сможет вернуться раньше, чем через шесть недель» СКА уверенно переиграл «Торпедо» в матче КХЛ «Трактор» разобрался с ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Аль-Фейха Аль-Фейха
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
0
1
5.90 4.60 1.45
Видео
Окончен
Аль-Ахдуд Аль-Ахдуд
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
1
1
Видео
Окончен
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Кадисия Эль-Хубар Аль-Кадисия Эль-Хубар
1
2
1.45 4.40 6.20
Видео
23.11.24 в 16:20
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
Аль-Оруба Эль-Джауф Аль-Оруба Эль-Джауф
Видео
23.11.24 в 18:15
Аль-Вахда Мекка Аль-Вахда Мекка
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Видео
23.11.24 в 20:00
Аль-Халидж Аль-Халидж
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Ноября
22:14 · Саудовская Аравия
Судья из России зафиксировал гол Роналду, но «Аль-Наср» проиграл
21:23 · Саудовская Аравия
Обамеянг забил клубу Роналду, у габонца лишь два матча без голов из последних восьми
20:39 · Саудовская Аравия
Роналду снова забил и стал ближе к 1000 голам за карьеру
19:10 · Саудовская Аравия
Роналду – в старте «Аль-Насра» на игру с «Аль-Кадисией»
15:43 · США. МЛС
Неймар в рекламе с Месси и Суаресом сделал намёк по будущему
08:19 · Турция
Клуб Криштиану Роналду хотел купить нападающего, но получил отказ
21 Ноября
21:35 · Саудовская Аравия
Неймар рассказал о главном потрясении в карьере
19:26 · Саудовская Аравия
Роналду оценил свой мировой рекорд в соцсетях 1
18:37 · Турция
Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера слухи
18:22 · Саудовская Аравия
Роналду назвал рекорд, который не хочет побить 3
18:11 · Саудовская Аравия
Роналду ответил, может ли сыграть вместе с сыном 1
13:56 · Саудовская Аравия
Netflix выпустит сериал про Роналду в Саудовской Аравии
08:54 · Саудовская Аравия
Роналду назвал секретного гостя своего ютуб-канала, который «сломает интернет» 4
03:26 · Испания. Ла Лига
Канселу: «Пепе говорил, что я буду играть в «Реале», но я хотел в «Барселону»
19 Ноября
19:06 · Саудовская Аравия
Неймар потратил 50 млн евро на жильё
18:57 · Италия. Серия А
Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду
14:46 · США. МЛС
Ди Мария рассказал, чем Роналду отличается от Месси 4
09:29 · Бразилия
Глава известного клуба поставил крест на звёздном Неймаре
18 Ноября
16:57 · Саудовская Аравия
Роналду заинтриговал фанатов 1
14:33 · Саудовская Аравия
1000 голов: Терри дал прогноз по карьере Роналду
00:14 · Саудовская Аравия
Агент Неймара дал ясный ответ на вопрос о будущем игрока
17 Ноября
19:31 · Испания. Ла Лига
Канте может перейти в топ-клуб Ла Лиги 1 слухи
18:56 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал клуб РПЛ, куда мог бы перейти звёздный Неймар
18:23 · Саудовская Аравия
Роналду ответил, станет ли тренером
17:40 · Бразилия
Неймар выбрал новый клуб
Все новости