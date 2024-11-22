Судья из России зафиксировал гол Роналду, но «Аль-Наср» проиграл

В пятницу вечером в чемпионате Саудовской Аравии играли «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия». Эту игру обслуживала бригада арбитров из России, которую возглавлял Сергей Иванов. На 32-й минуте игры счёт открыл звёздный нападающий Криштиану Роналду. Впрочем, «Аль-Наср» в итоге не смог набрать очки. На 37-й минуте количество единиц на табло уравнял Хулиан Киньонес, а на 50-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Счёт 1:2 так и остался гореть на табло после финального свистка.

Для «Аль-Насра» это первое поражение в этом чемпионате Саудовской Аравии. В предыдущих десяти играх Криштиану Роналду и компания не уступали (шесть побед и четыре ничьи).