Обамеянг забил клубу Роналду, у габонца лишь два матча без голов из последних восьми

Интересно складываются события в пятничном матче 11 тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Кадисией». Форвард гостей Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду вперёд во втором тайме – 1:2.

Таким образом, лишь в двух матчах из последних шести во всех турнирах Обамеянг не смог поразить ворота оппонентов «Аль-Кадисии». Во всех остальных у звёздного габонца имеется в активе хотя бы один забитый гол.

К слову, за «Аль-Наср» в этом матче забил Криштиану Роналду. Он стал автором своего 911 гола в карьере.

Текстовая трансляция матча «Аль-Наср» - «Аль-Кадисия» проходит на нашем портале. Впереди гости – 1:2, близится середина второго тайма.