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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду снова забил и стал ближе к 1000 голам за карьеру

22 Ноября 2024 • 20:39 Комментировать

В пятницу вечером «Аль-Наср» проводит домашний матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Кадисии». Счёт в этом поединке был открыт на 32-й минуте, когда в воротах соперника расписался звёздный форвард Криштиану Роналду.

Для Роналду это 911-й гол в футбольной карьере. Чтобы покорить отметку в 1000 голов, звёздному португальцу осталось забить 89 раз. Мыслями о том, сможет ли Криштиану достичь тысячи голов, можете делиться в комментариях.

В феврале Криштиану Роналду отметит свой 40-й день рождения. Действующий контракт форварда с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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