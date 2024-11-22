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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду – в старте «Аль-Насра» на игру с «Аль-Кадисией»

22 Ноября 2024 • 19:10 Комментировать

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду – в стартовом составе своего клуба на матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Кадисии». Команды из первой пятёрки турнирной таблицы сойдутся вечером в пятницу 22 ноября в рамках 11 тура.

Также в старте «Аль-Насра» появились знаменитые одноклубники Роналду – Садио Мане на фланге нападения и Марсело Брозович в центре полузащиты.

Текстовую трансляцию встречи «Аль-Насра» и «Аль-Кадисии» проведёт наш портал. В турнирной таблице хозяева идут на четвёртом месте с 22 баллами, отрыв от «Аль-Кадисии» с пятого места составляет всего лишь три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Кадисия Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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