Роналду – в старте «Аль-Насра» на игру с «Аль-Кадисией»

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду – в стартовом составе своего клуба на матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Кадисии». Команды из первой пятёрки турнирной таблицы сойдутся вечером в пятницу 22 ноября в рамках 11 тура.

Также в старте «Аль-Насра» появились знаменитые одноклубники Роналду – Садио Мане на фланге нападения и Марсело Брозович в центре полузащиты.

Текстовую трансляцию встречи «Аль-Насра» и «Аль-Кадисии» проведёт наш портал. В турнирной таблице хозяева идут на четвёртом месте с 22 баллами, отрыв от «Аль-Кадисии» с пятого места составляет всего лишь три очка.