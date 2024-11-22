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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду забьёт тысячу голов: Когда случится и с кем встанет в один ряд

22 Ноября 2024 • 11:33 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Кадисия Эль-Хубар
1 1.45 X 4.40 2 6.20
Через 7 ч. 52 мин.

Криштиану Роналду в феврале будущего года отпразднует своё 40-летие. Португалец находится в столь отменной форме, что продолжает «штамповать» голы не только за «Аль-Наср», но и за национальную сборную. Совсем недавно Роналду забил свой 910-й гол за карьеру. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует, когда Криштиану достигнет отметки в 1000 голов и с кем из звёзд футбола он будет находиться на вершине бомбардирского олимпа.   

Джентльмены клуба «1000»

Забить 1000 и более голов за карьеру в нынешних реалиях достаточно сложно. Однако в ту пору, когда футбол имел более атакующий стиль, добиться такого результата было чуть проще. Йозеф Бицан, начинавший карьеру в 30-е годы XX века, достиг отметки в 1468 голов. Вероятно, даже больше, поскольку статистику тогда вели менее щепетильно, особенно во второй чешской лиге. Кроме того, часть его карьеры украла война. Герд Мюллер, имея невероятное голевое чутьё, наколотил 1461 гол. Пеле добрался до отметки в 1284 забитых мяча, отличившись более 100 раз за сезон трижды. Но, по собственному признанию, он хотел добиться достижения отца, который однажды забил 6 голов в одной игре головой. Легендарный бомбардир Ференц Пушкаш добрался до отметки в 1139 голов, но часть его результативных действий также ещё может быть исследована статистиками. Бесспорно, есть исторические сведения об игроках ещё более ранней эпохи, которым покорялась отметка в 1000 голов, но футбол в ту пору был совершенно иной.

Уверен, Криштиану Роналду приложит все усилия, чтобы добраться до отметки в 1000 голов и встать в один ряд с выдающимися футбольными игроками, названными выше. Только вот вопрос – когда он это сделает?

Год, два, три?

15 февраля 2028 года. Именно эту дату называет нейросеть, которая проанализировала выступления Роналду и считает, что отметка в 1000 мячей покорится практически в 43-й день рождения Криштиану. Но всё может случиться и раньше. Взять тот же пример Александра Овечкина, который по мере приближения к рекорду Грецки начал «штамповать» голы с невероятной скоростью. Португалец любит рекорды, их у него невероятное количество, но закрепить за собой статус «вечное достижение» – это главная цель самолюбивого Криштиану. До необходимого рубежа остаётся порядка 90 мячей, и это вполне реально сделать за два сезона. Конечно, своего пика карьеры по количеству забитых мячей, который приходился на середину «десятых», Роналду уже вряд ли достигнет, но по 40 мячей за сезон выдавать сможет. Таким образом, 1000-й гол Криштиану мы сможем увидеть уже в сентября-октябре 2027 года. А уж если Роналду сработает на свой максимум, то и в конце сезона-2025/2026 можно будет поразиться очередным успехом легендарного португальца. К тому времени Овечкин уже должен будет обойти Грецки, и нам нужна будет новая гонка.  

Выступления Криштиану Роналду с количеством голов более 50 за сезон

(с учётом матчей за национальную сборную Португалии)

 

Сезон
Клуб
Голы
2007/2008 «Манчестер Юнайтед» 52
2010/2011 «Реал» 60
2011/2012 «Реал» 73
2012/2013 «Реал» 62
2013/2014 «Реал» 67
2014/2015 «Реал» 68
2015/2016 «Реал» 55
2017/2018 «Реал» 56
2019/2020 «Ювентус» 53
2023/2024 «Аль-Наср» 60

Константин ЛИЦИН

 


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду

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