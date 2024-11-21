Неймар рассказал о главном потрясении в карьере

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар пропустил год из-за травмы крестообразной связки колена. Бразилец рассказал о трудностях, с которыми сталкивался.

«Иногда я просыпался и думал, что хочу сдаться. Признаюсь, эта травма стала самым сильным потрясением в моей карьере. В течение первого месяца я был очень расстроен и подавлен морально. Я знал, что это очень серьёзная и долгосрочная травма. Первый период сложный, ведь ты чувствуешь боль. Я хотел, чтобы можно было как можно скорее сгибать колено без боли», - цитирует Неймара Goal, ссылаясь на фильм от Netflix.

Отметим, что вскоре после восстановления Неймар снова угодил в лазарет, но уже не с такой серьёзной травмой.

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