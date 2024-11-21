Роналду оценил свой мировой рекорд в соцсетях

Криштиану Роналду недавно слал первым человеком в мире, кто набрал во всех социальных сетях 1 миллиард подписчиков. Сам 39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» дал комментарий на этот счёт. По словам Роналду, это достижение не стало для него удивительным.

«Если честно, меня это не удивило. Я знаю, какую страсть испытывают люди ко мне и к футболу», - сказал Роналду в программе на своём канале в YouTube.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Судя по всему, о завершении профессиональной карьеры звёздный форвард пока что не думает.