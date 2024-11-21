Роналду назвал рекорд, который не хочет побить

Криштиану Роналду несколько месяцев назад запустил свой YouTube-канал. Португалец молниеносно набирал подписчиков – сейчас на канал подписано более 67 миллионов человек. Последним гостем звёздного футболиста стал блогер MrBeast. Именно его YouTube-канал является самым популярным с 331 миллионов подписчиков.

В новом выпуске на своём канале Роналду сказал блогеру, что не собирается бить его рекорд по количеству подписчиков в YouTube.

«Это твой рекорд. Я не хочу перебить его», - сказал 39-летний Роналду.

Отметим, что с начала 2023 года Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».