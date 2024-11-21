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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду ответил, может ли сыграть вместе с сыном

21 Ноября 2024 • 18:11 Комментировать (1)

Нападающий Криштиану Роналду пока не думает о завершении футбольной карьеры. У 39-летнего футболиста спросили, допускает ли он, что в какой-то момент выйдет на поле вместе со своим сыном.

«Ему сейчас 14 лет. Посмотрим, в каком состоянии будут мои ноги», - сказал Роналду на видео в своём YouTube-канале.

Сейчас Криштиану Роналду 39 лет. Его действующий контракт с «Аль-Насром» рассчитан до завершения сезона 2024/2025. Ранее в прессе появлялась информация о том, что Роналду планирует продлить контракт с саудовским клубом ещё на один год.

Отметим, что Криштиану Роналду по ходу карьеры пять раз выигрывал «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
21 Ноября 2024 в 18:16
Если башка отказала, то ноги не помогут.. А-ха-ха-ха.. ☝️🤭🤣👏
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