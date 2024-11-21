Роналду ответил, может ли сыграть вместе с сыном

Нападающий Криштиану Роналду пока не думает о завершении футбольной карьеры. У 39-летнего футболиста спросили, допускает ли он, что в какой-то момент выйдет на поле вместе со своим сыном.

«Ему сейчас 14 лет. Посмотрим, в каком состоянии будут мои ноги», - сказал Роналду на видео в своём YouTube-канале.

Сейчас Криштиану Роналду 39 лет. Его действующий контракт с «Аль-Насром» рассчитан до завершения сезона 2024/2025. Ранее в прессе появлялась информация о том, что Роналду планирует продлить контракт с саудовским клубом ещё на один год.

Отметим, что Криштиану Роналду по ходу карьеры пять раз выигрывал «Золотой мяч».