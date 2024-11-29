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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду и Россия: история любви с привкусом горечи

29 Ноября 2024 • 10:15 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Дамак
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Через 6 ч. 34 мин.

В России даже мороз становится теплее, когда приезжает Криштиану

Есть что-то мистическое в отношениях между великим португальцем и самой большой страной мира. И дело не только в футболе – судьба словно специально переплетала жизнь Криштиану с Россией снова и снова. Пять лет отношений с русской супермоделью Ириной Шейк, уроженкой маленького уральского городка Еманжелинск, добавили особый оттенок его связи с нашей страной. А когда в мадридском «Реале» Роналду захотел выучить несколько русских фраз, его выбор пал на Дениса Черышева – возможно, и здесь сказалась особая симпатия к России.

Впервые русская земля увидела молодого Криштиану в 2005-м. Двадцатилетний вундеркинд, только что потерявший отца, вышел на поле «Локомотива» словно на дуэль с судьбой. Нулевая ничья в том матче стала первым намёком на то, что Россия не собирается становиться лёгкой добычей для португальского гения.

Но настоящий роман начался в 2008-м, когда «Лужники» стали свидетелями его первого большого триумфа в Лиге чемпионов. Великолепный гол головой, затем досадный промах с пенальти, и наконец – чемпионская медаль на шее. Москва подарила Роналду его первый трофей Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Возможно, именно поэтому он всегда возвращался в Россию с особым блеском в глазах.

Российская земля словно играла с Криштиану в кошки-мышки. То позволяла забить «Реалу» в игре с ЦСКА в морозную февральскую ночь 2012-го, то отбирала победу на последних минутах.

А в октябре того же года «Лужники» и вовсе показали зубы – гол Александра Кержакова на шестой минуте принёс сборной России историческую победу над португальцами. Роналду, уже с капитанской повязкой, впервые познал горечь поражения на русской земле. Ирония судьбы – первое поражение в России пришло именно в тот период, когда его связывали отношения с Ириной Шейк. Домашний реванш не помог – португальцы так и не смогли обойти россиян в отборочной группе к ЧМ-2014.

2017 год подарил новую главу в этой истории – Кубок конфедераций. Словно в калейдоскопе, турнир отразил все грани отношений Роналду с Россией. Казань встретила его ничьей с Мексикой, но в Москве он уже праздновал победный гол в ворота хозяев. Санкт-Петербург аплодировал его пенальти в матче с Новой Зеландией. А затем – драматичный полуфинал с Чили и серия пенальти без единого гола от португальцев. Роналду покинул турнир досрочно – жизнь позвала его стать отцом близнецов. Как в классическом романе: за каждым взлётом следует поворот судьбы.

Но основная глава была впереди. Чемпионат мира 2018 года начался для Роналду как сказка. Хет-трик в ворота Испании на сочинском «Фиште» – это было похоже на страстное любовное признание России. Три гола, как три признания в любви. «Лужники» увидели его победный гол марокканцам, Саранск – ничью с Ираном. Но сказка оборвалась в Сочи – поражение от Уругвая в 1/8 финала.

В последний раз (пока что) Криштиану появился в России в 2019-м, уже в футболке «Ювентуса». И снова эта странная магия – его удар со штрафного приводит к голу, но записывают его на Рэмси. Даже в этом эпизоде чувствуется вся ирония отношений между Роналду и Россией – вроде бы гол, но не совсем его.

За эти годы Россия видела разного Роналду – юного и зрелого, торжествующего и разочарованного, забивающего и молчащего. Его история с нашей страной вышла далеко за пределы футбольного поля – через любовь, дружбу, возможно, даже культуру. Каждый его приезд становился событием, каждый матч – отдельной главой в этой удивительной истории.

«Здесь всё очень здорово: гостеприимные люди, прекрасные условия и стадионы», – говорил Криштиану во время ЧМ-2018. И в этих словах чувствовалась искренность человека, для которого Россия стала чем-то большим, чем просто очередной точкой на футбольной карте мира.

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Арташес ВАГАНЯНЦ

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