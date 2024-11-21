Netflix выпустит сериал про Роналду в Саудовской Аравии

Стриминговый сервис Netflix продолжает активно работать над документальными фильмами о спортсменах.

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду анонсировал сериал про себя в Саудовской Аравии.

«Они говорят, что Роналду уже закончился, что он здесь только ради денег, но я испытываю страсть», - сказал португалец в тизере к фильму.

39-летний нападающий стал футболистом «Аль-Насра» в январе 2023-го, в нынешнем сезоне он сыграл 15 матчей за саудовский клуб, забил десять голов и отдал три голевые передачи. Контракт Криштиану рассчитан до конца текущего сезона.