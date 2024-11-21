Роналду назвал секретного гостя своего ютуб-канала, который «сломает интернет»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду раскрыл имя звездного гостя на своем ютуб-канале.

«Мы сломаем интернет», - заявил Криштиану.

Гостем канала Роналду станет популярный блогер MrBeast. Его аудитория составляет 330 миллионов подписчиков. Что касается Криштиану, то на его канал подписаны 65 миллионов человек.

Премьерный выпуск с участием MrBeast запланирована на ютуб-канале футболиста на сегодня, 21 ноября.

Роналду с января 2023 года выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Трудовое соглашение португальца с «Аль-Насром» рассчитано до середины следующего года.