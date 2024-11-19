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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар потратил 50 млн евро на жильё

19 Ноября 2024 • 19:06 Комментировать

Нападающий «Аль-Хиляля» и национальной сборной Бразилии Неймар потратил огромные деньги на жильё. Как сообщает портал Goal, 32-летний футболист заплатил около 50 миллионов евро за роскошный пентхаус в Дубае.

Отмечается, что в новом жилище Неймара даже есть лифт-подъёмник для автомобилей, собственный бассейн и многое другое. Из пентхауса открывается роскошный панорамный вид на город.

Ранее появлялась информация о том, что в ближайшее время Неймар может вернуться в «Сантос». Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории – в 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

Неймар выбрал новый клуб

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Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль ещё теги
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