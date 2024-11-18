Роналду заинтриговал фанатов

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вот уже несколько месяцев активно развивает свой канал в YouTube. Накануне звёздный португалец анонсировал появление очередного видео. Кто станет гостем Роналду, остаётся загадкой.

«Мы собираемся взорвать интернет», - такая интригующая фраза Роналду приводится в анонсе.

Также в анонсе Роналду отмечает, что гость является более популярным, чем его соведущий – Рио Фердинанд.

Отметим, что на канал Криштиану Роналду подписано уже более 67 миллионов человек.

Роналду сейчас 39 лет, его действующий контракт с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.