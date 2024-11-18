1000 голов: Терри дал прогноз по карьере Роналду

Бывший капитан «Челси» Джон Терри поделился своим мнением о том, сможет ли Криштиану Роналду покорить отметку в 1000 голов за карьеру. На текущий момент на счету 39-летнего португальца 910 голов.

«Роналду феноменален и невероятен. Он один из тех, за кем приятно наблюдать. Он любит забивать. В этом весь Роналду с самого начала карьеры. Сейчас ему 39, и это невероятно. И, поверьте мне, это не конец. Он нацелен на 1000 голов. Он точно этого добьётся. Он сделает это», - слова Терри приводит пресс-служба «Аль-Насра».

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.