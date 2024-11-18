Агент Неймара дал ясный ответ на вопрос о будущем игрока

Агент Пини Захави, представляющий интересы Неймара, высказался о будущем своего клиента.

Слухи связывают бразильского форварда со скорым уходом из «Аль-Хиляля». Сообщалось также о возможном возвращении 32-летнего футболиста на родину.

«Никаких переговоров об уходе Неймара из «Аль-Хиляля» не ведётся. У него есть контракт, он счастлив в своём клубе.

Я и отец Неймара – единственные люди, которые могут высказываться о его будущем. Я не знаю, откуда взялись последние слухи», – передаёт журналист Фабрицио Романо комментарии Захави.

Договор Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года, но предусматривает возможность пролонгации ещё на год.