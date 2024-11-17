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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду ответил, станет ли тренером

17 Ноября 2024 • 18:23 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, планирует ли он становиться тренером после завершения игровой карьеры.

«Я не вижу себя тренером команды. Это не входит в мои планы. Моё будущее лежит в других областях, помимо футбола. Хотя время покажет, что произойдёт», - цитирует Роналду сайт ESPN.

Напомним, что в пятницу вечером Криштиану Роналду оформил дубль в матче Лиги наций против Польши. Португалия выиграла со счётом 5:1 и досрочно обеспечила себе первое место в группе.

Отметим, что в феврале Роналду отметит свой 40-й день рождения.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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