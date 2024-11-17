Роналду ответил, станет ли тренером

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, планирует ли он становиться тренером после завершения игровой карьеры.
«Я не вижу себя тренером команды. Это не входит в мои планы. Моё будущее лежит в других областях, помимо футбола. Хотя время покажет, что произойдёт», - цитирует Роналду сайт ESPN.
Напомним, что в пятницу вечером Криштиану Роналду оформил дубль в матче Лиги наций против Польши. Португалия выиграла со счётом 5:1 и досрочно обеспечила себе первое место в группе.
Отметим, что в феврале Роналду отметит свой 40-й день рождения.
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