Роналду ответил, станет ли тренером

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, планирует ли он становиться тренером после завершения игровой карьеры.

«Я не вижу себя тренером команды. Это не входит в мои планы. Моё будущее лежит в других областях, помимо футбола. Хотя время покажет, что произойдёт», - цитирует Роналду сайт ESPN.

Напомним, что в пятницу вечером Криштиану Роналду оформил дубль в матче Лиги наций против Польши. Португалия выиграла со счётом 5:1 и досрочно обеспечила себе первое место в группе.

Отметим, что в феврале Роналду отметит свой 40-й день рождения.