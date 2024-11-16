Роналду ответил, когда завершит карьеру

Центральный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», дал комментарий по поводу своей карьеры.

«Завершение карьеры? Я просто хочу наслаждаться игрой. Мне скоро 40 лет… Буду играть, пока есть мотивация. В тот день, когда ее не станет, я повешу бутсы на гвоздь», - передает слова 39-летнего нападающего инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

С января 2023 года Криштиану выступает в Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне Роналду провел 15 поединков за «Аль-Наср», записав на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до середины 2025 года.