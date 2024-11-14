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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду поборется за награду на Ближнем Востоке

14 Ноября 2024 • 13:14 Комментировать

Звездный форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поборется за награду лучшему игроку Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards.

Конкурентами 39-летнего португальца в споре за премию будут следующие игроки: Салем Аль-Давсари, Мурад Батна, Каку («Аль-Айн»), Рияд Марез, Сергей Милинкович-Савич и Суфьян Рахими.

Вручение награды состоится на торжественной церемонии, которая пройдет 27 декабря в Дубае.

Стоит отметить, что в прошлом году лучшим футболистом Ближнего Востока был признан Роналду. Криштиану выступает в чемпионате Саудовской Аравии с января 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Рияд Марез Сергей Милинкович-Савич Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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