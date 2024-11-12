Неймар дал намёк по своему будущему

За последнее время в прессе не раз появлялась информация о будущем Неймара. Писали о том, что «Аль-Хиляль» может расторгнуть контракт с бразильцем, и тогда он может вернуться в родной «Сантос». Последние слова Неймара намекают на то, что сообщения далеки от реальности.

«Меня очень хорошо приняли в этой стране. Я очень счастлив и уверен, что дальше дела пойдут только лучше. Уверен, что сюда приедут и другие звёзды. Я верю, что у многих будет возможность приехать сюда и испытать то же, что и я», - слова Неймара приводит портал Goal.

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за него 222 миллиона евро.