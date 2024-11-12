Роналду обратился к любимой дочери

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях по случаю дня рождения своей дочери.

«7 лет моей принцессе. Поздравляю, моя любовь!» - написал 39-летний Роналду.

Джорджина Родригес, вторая половинка Криштиану Роналду, родила Алану Мартину 12 ноября 2017 года.

Напомним, что на днях Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии. В этом месяце команда проведёт матчи Лиги наций против Польши (15 ноября) и Хорватии (18 ноября). На текущий момент португальцы лидируют в своей группе, набрав десять очков в четырёх матчах.