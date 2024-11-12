Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду обратился к любимой дочери

12 Ноября 2024 • 13:43 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях по случаю дня рождения своей дочери.

«7 лет моей принцессе. Поздравляю, моя любовь!» - написал 39-летний Роналду.

Джорджина Родригес, вторая половинка Криштиану Роналду, родила Алану Мартину 12 ноября 2017 года.

Напомним, что на днях Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии. В этом месяце команда проведёт матчи Лиги наций против Польши (15 ноября) и Хорватии (18 ноября). На текущий момент португальцы лидируют в своей группе, набрав десять очков в четырёх матчах.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Прощальный матч Дзюбы: Заслужил ли его Артём В «Реале» приняли решение по трансферу Рамоса Родри назвал лучшего футболиста в истории «Барселона» потеряла Левандовски вслед за Ямалем Анчелотти может попрощаться с «Реалом»: 3 главных кандидата на пост главного тренера «сливочных» Флик объяснил поражение «Барселоны» от «Реал Сосьедада» «Крылья Советов» рассматривают двух тренеров Известна позиция «Реала» по возвращению Рамоса Винисиус: «Анчелотти нашёл решение»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование «Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 У Мбаппе есть претензия к Анчелотти Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
Громова высказалась об успехе биатлонисток на лыжной гонке в Ханты-Мансийске Алькарас потерпел неожиданное поражение от Рууда на Итоговом турнире ATP Тактаров рассказал о характере Холлоуэйя Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Ноября
14:38 · Бразилия
Президент «Сантоса» прокомментировал слухи о Неймаре
13:43 · Саудовская Аравия
Роналду обратился к любимой дочери
13:36 · Саудовская Аравия
Роналду высказался о своей новой награде
13:23 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду получил новую награду
11 Ноября
20:24 · Саудовская Аравия
Сестра Роналду отреагировала на слухи о Криштиану
10 Ноября
16:20 · Испания. Ла Лига
Винисиуса хотят видеть в Саудовской Аравии
14:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» выбрал трансферную цель на январь – это экс-игрок «Манчестер Сити» 4
09 Ноября
13:13 · Саудовская Аравия
Стала известна команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате Саудовской Аравии: это не клуб Роналду
08:57 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду высказался после новой победы
05:10 · Испания. Ла Лига
Бензема отдал голос Ямалю в номинации «Лучший молодой игрок» – известна вся тройка
08 Ноября
21:37 · Саудовская Аравия
Неймар пропустит больше – названы новые сроки
21:33 · Саудовская Аравия
Разрыв контракта Неймара: обсуждений нет
16:49 · Бразилия
«С удовольствием»: Неймар пошутил о новом клубе
11:12 · Россия. Премьер-лига
Президент Венесуэлы Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду 1
09:52 · Саудовская Аравия
Бронни Джеймс назвал любимого футболиста - это не Роналду и Месси
04:16 · Бразилия
Неймар решил, где хочет продолжить карьеру 4 слухи
03:55 · Португалия. Примейра-лига
​Жардим - новый тренер «Аль-Айна»
07 Ноября
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» поспорит за Салаха с мировым грандом 2 слухи
11:33 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Арсенала» может уехать в Саудовскую Аравию
04:20 · Аргентина
Креспо покинул «Аль-Айн»
00:04 · Бразилия
Неймар может остаться без клуба в январе – на игрока уже есть претендент слухи
06 Ноября
22:17 · Саудовская Аравия
Названы сроки восстановления Неймара
20:16 · Россия. Премьер-лига
Барбоза высказался о возможном переходе Неймара в «Зенит»
19:52 · Саудовская Аравия
Агент рассказал, где может продолжить карьеру Неймар
19:48 · Саудовская Аравия
Португальский агент: «У Неймара был конфликт с тренером «Аль-Хиляля»
Все новости