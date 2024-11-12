Роналду высказался о своей новой награде

«Горжусь этой наградой. Это не конец, а только начало. Я мечтал дебютировать за сборную Португалии, затем сыграть 25 и 50 матчей. Затем стал думать о 150-м и 200-м поединках. Я выиграл много трофеев с клубами, но нет ничего лучше, чем защищать цвета сборной», - передает слова 39-летнего бомбардира A Bola.