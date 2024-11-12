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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду получил новую награду

12 Ноября 2024 • 13:23 Комментировать

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил очередную награду. Как информируют журналисты A Bola, 39-летнему игроку вручили премию Quinas de Platina от федерации футбола Португалии.

Церемония вручения наград состоялась в понедельник, 11 ноября. Quinas de Platina – самая престижная награда от федерации. Криштиану получил ее за свой вклад в сборную Португалии. За национальную команду он провел 216 поединков и забил 133 гола.

В чемпионат Саудовской Аравии Роналду переехал в начале 2023 года. Срок действующего контракта между нападающим и «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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