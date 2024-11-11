Сестра Роналду отреагировала на слухи о Криштиану

В прессе недавно появилась информация о том, что Криштиану Роналду может сменить один саудовский клуб на другой, перейдя из «Аль-Насра» в «Аль-Хиляль». На соответствующую публикацию бразильского Esportes отреагировала Катя Авейру – сестра звёздного португальского футболиста.

«Вы просто пишете чушь? Вы явно ничего не знаете о футболе. Вы могли бы позвонить мне, и я рассказала бы о соперничестве этих двух клубов и о том, что вероятность такого перехода равна нулю. Удалите это, пока ещё не поздно», - написала Катя.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. Действующий контракт португальца рассчитан до конца сезона 2024/2025.