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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Сестра Роналду отреагировала на слухи о Криштиану

11 Ноября 2024 • 20:24 Комментировать

В прессе недавно появилась информация о том, что Криштиану Роналду может сменить один саудовский клуб на другой, перейдя из «Аль-Насра» в «Аль-Хиляль». На соответствующую публикацию бразильского Esportes отреагировала Катя Авейру – сестра звёздного португальского футболиста.

«Вы просто пишете чушь? Вы явно ничего не знаете о футболе. Вы могли бы позвонить мне, и я рассказала бы о соперничестве этих двух клубов и о том, что вероятность такого перехода равна нулю. Удалите это, пока ещё не поздно», - написала Катя.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. Действующий контракт португальца рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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