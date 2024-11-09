Стала известна команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате Саудовской Аравии: это не клуб Роналду

За чемпионатом Саудовской Аравии теперь следят во всём футбольном мире, ведь там выступает звёздный Криштиану Роналду. Стоит сказать, что «Аль-Наср», который представляет португалец, не является командой с самым низким количеством пропущенных голов в лиге на текущий момент. Меньше всех в местном чемпионате пропустил «Аль-Шабаб». В десяти играх команда пропустила только шесть раз. При этом в турнирной таблице «Аль-Шабаб» располагается только на четвёртой строчке (семь побед и три ничьи).

Напомним, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.