Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стала известна команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате Саудовской Аравии: это не клуб Роналду

09 Ноября 2024 • 13:13 Комментировать

За чемпионатом Саудовской Аравии теперь следят во всём футбольном мире, ведь там выступает звёздный Криштиану Роналду. Стоит сказать, что «Аль-Наср», который представляет португалец, не является командой с самым низким количеством пропущенных голов в лиге на текущий момент. Меньше всех в местном чемпионате пропустил «Аль-Шабаб». В десяти играх команда пропустила только шесть раз. При этом в турнирной таблице «Аль-Шабаб» располагается только на четвёртой строчке (семь побед и три ничьи).

Напомним, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Игнатов принял решение по «Спартаку»
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» «Манчестер Юнайтед» был в шоке от решения Гвардиолы по «Манчестер Сити»
Спортивные новости
«Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA «Динамо» проиграло «Ладе» в КХЛ Чжэн Циньвэнь выиграла у Крейчиковой и вышла в финал Итогового турнира WTA Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.11.24 в 17:30
Аль-Фатех Аль-Фатех
Аль-Халидж Аль-Халидж
Видео
09.11.24 в 18:15
Аль-Вахда Мекка Аль-Вахда Мекка
Дамак Дамак
2.80 3.50 2.30
Видео
09.11.24 в 20:00
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Аль-Ахдуд Аль-Ахдуд
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Ноября
13:13 · Саудовская Аравия
Стала известна команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате Саудовской Аравии: это не клуб Роналду
08:57 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду высказался после новой победы
05:10 · Испания. Ла Лига
Бензема отдал голос Ямалю в номинации «Лучший молодой игрок» – известна вся тройка
08 Ноября
21:37 · Саудовская Аравия
Неймар пропустит больше – названы новые сроки
21:33 · Саудовская Аравия
Разрыв контракта Неймара: обсуждений нет
16:49 · Бразилия
«С удовольствием»: Неймар пошутил о новом клубе
11:12 · Россия. Премьер-лига
Президент Венесуэлы Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду 1
09:52 · Саудовская Аравия
Бронни Джеймс назвал любимого футболиста - это не Роналду и Месси
04:16 · Бразилия
Неймар решил, где хочет продолжить карьеру 4 слухи
03:55 · Португалия. Примейра-лига
​Жардим - новый тренер «Аль-Айна»
07 Ноября
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» поспорит за Салаха с мировым грандом 2 слухи
11:33 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Арсенала» может уехать в Саудовскую Аравию
04:20 · Аргентина
Креспо покинул «Аль-Айн»
00:04 · Бразилия
Неймар может остаться без клуба в январе – на игрока уже есть претендент слухи
06 Ноября
22:17 · Саудовская Аравия
Названы сроки восстановления Неймара
20:16 · Россия. Премьер-лига
Барбоза высказался о возможном переходе Неймара в «Зенит»
19:52 · Саудовская Аравия
Агент рассказал, где может продолжить карьеру Неймар
19:48 · Саудовская Аравия
Португальский агент: «У Неймара был конфликт с тренером «Аль-Хиляля»
15:46 · Саудовская Аравия
Появилась новая информация о будущем Неймара слухи
10:11 · Саудовская Аравия
Стало известно, насколько серьёзна новая травма Неймара
05 Ноября
09:08 · Саудовская Аравия
Тренер прокомментировал новую травму Неймара
05:29 · Лига чемпионов АФК
Неймар прокомментировал новую травму 2
04:58 · Испания. Ла Лига
В Саудовской Аравии готовят «историческое» предложение по Винисиусу
01:20 · Саудовская Аравия
Джеррард может лишиться работы
04 Ноября
23:45 · Лига чемпионов АФК
Неймар получил новую травму
Все новости