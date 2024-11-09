Криштиану Роналду высказался после новой победы

В рамках десятого тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» одержал минимальную победу над «Эр-Риядом» со счетом 1:0. Единственный мяч в поединке забил сенегальский вингер Садио Мане.

Звездный нападающий команды Криштиану Роналду прокомментировал этот успех посредством социальных сетей.

«Победы – это топливо для нашего дальнейшего прогресса», - говорится в публикации 39-летнего форварда.

«Аль-Наср» набрал 22 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Аль-Хиляля» на шесть очков.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел девять матчей, записав на свой счет шесть голов и два ассиста.