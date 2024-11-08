Неймар пропустит больше – названы новые сроки

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар целый год провёл в лазарете из-за серьёзной травмы колена. Недавно бразилец вернулся на поле, но вскоре снова травмировался. Ожидалось, что звёздный форвард пропустит в районе месяца или чуть больше, но теперь журналист немецкого Sky Sport Флориан Плеттенберг назвал новые сроки восстановления Неймара.

По данным Плеттенберга, Неймару понадобится от шести до восьми недель. После восстановления бразилец рассчитывает и дальше выкладываться. Неймар работает с прицелом на следующий чемпионат мира.

Ранее появлялась информация о том, что Неймар может покинуть «Аль-Хиляль». Плеттенберг сообщил, что обсуждений на этот счёт сейчас нет.