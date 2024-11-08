Разрыв контракта Неймара: обсуждений нет

На днях в прессу просочилась информация о том, что «Аль-Хиляль» может расторгнуть трудовое соглашение с нападающим Неймаром.

Как сообщает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, в настоящий момент переговоров между Неймаром и «Аль-Хилялем» по разрыву контракта нет. 32-летний футболист получает зарплату в обычном режиме.

Напомним, что недавно Неймар снова уходил в лазарет «Аль-Хиляля». При этом в октябре звёздный нападающий только вернулся в строй, восстановившись после серьёзной травмы колена.

Добавим, что ранее в Европе Неймар поиграл за «Барселону» и «ПСЖ».