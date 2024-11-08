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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бронни Джеймс назвал любимого футболиста - это не Роналду и Месси

08 Ноября 2024 • 09:52 Комментировать

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс, который является сыном легенды НБА Леброна Джеймса, назвал своего любимого футболиста. Его выбор пал на экс-нападающего каталонской «Барселоны» и «ПСЖ» Неймара.

«Моим любимым футболистом был Неймар. Многие копировали его стиль и остальное», - высказался Джеймс на ютуб-канале Men’s Health.

32-летний Неймар в настоящий момент является игроком саудовского «Аль-Хиляля». Срок действующего трудового соглашения между бразильцем и клубом истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Бронни Джеймс
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