Бронни Джеймс назвал любимого футболиста - это не Роналду и Месси

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс, который является сыном легенды НБА Леброна Джеймса, назвал своего любимого футболиста. Его выбор пал на экс-нападающего каталонской «Барселоны» и «ПСЖ» Неймара.

«Моим любимым футболистом был Неймар. Многие копировали его стиль и остальное», - высказался Джеймс на ютуб-канале Men’s Health.

32-летний Неймар в настоящий момент является игроком саудовского «Аль-Хиляля». Срок действующего трудового соглашения между бразильцем и клубом истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.