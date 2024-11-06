В следующем году Криштиану Роналду может сменить клубную прописку. Интерес к португальскому суперфорварду проявляет «Аль-Хиляль». Саудовский клуб мечтает переманить Роналду и видит в нём сменщика для Неймара. Бразилец может покинуть «Аль-Хиляль» уже ближайшей зимой – контракт с ним может быть расторгнут. Обо всём этом рассказывает испанский Sport, ссылаясь на Action Ma3 Waleed.

Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии с начала 2023 года – за «Аль-Наср». Действующий контракт звёздного форварда, которому в феврале исполнится 40 лет, рассчитан до завершения сезоне 2024/2025.