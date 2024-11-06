Названы сроки восстановления Неймара

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар снова угодил в лазарет. Как сообщает пресс-служба саудовского клуба, в ходе обследования у 32-летнего бразильца выявили повреждение мышц задней поверхности бедра.

Ожидается, что Неймар пропустит от четырёх до шести недель. Таким образом, вернуться в строй бразилец может в начале зимы или ближе к концу года.

Стоит сказать, что Неймар только недавно восстановился от серьёзной травмы колена. Бразильский нападающий провёл в лазарете приблизительно год.

Неймар успел провести за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.