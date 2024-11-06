Агент рассказал, где может продолжить карьеру Неймар

Португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос о будущем бразильского нападающего «Аль-Хиляля» Неймара.

Ранее появилась информация о том, что саудовский коллектив может расторгнуть трудовое соглашение с 32-летним бразильцем.

«Есть два варианта: либо Бразилия, либо МЛС. Я думаю, Неймар хочет завершить карьеру в Бразилии. Но сейчас еще рано для этого», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

По мнению Барбозы, Неймар отправится в Америку, где его уже ждет друг Лионель Месси.

За полтора года Неймар сыграл всего в семи матчах в составе «Аль-Хиляля», отметился одним забитым мячом и оформил три ассиста.